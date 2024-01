OTTAWA, ON, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, prendra part à une discussion qui portera sur le développement d'une économie résiliente pour faire face aux nombreuses transformations qui touchent le secteur des minéraux critiques et l'industrie du numérique.

Date : Le mercredi 17 janvier 2024

Heure : 12 h 15 (heure du Centre)

Lieu :

Salle de réception Capital Ballroom

Hôtel DoubleTree par Hilton et Centre de conférences de Regina

1975, rue Broad

Regina (Saskatchewan)

Notes aux médias

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected] . Ils recevront ensuite les renseignements pertinents relatifs à l'événement.

. Ils recevront ensuite les renseignements pertinents relatifs à l'événement. Les représentants des médias doivent arriver au moins 15 minutes avant le début de la discussion informelle.

