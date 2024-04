OTTAWA, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera à une causerie organisée par AIoT Canada dans le cadre du Sommet printanier d'AIoT (anglais). La causerie portera sur les possibilités offertes par les technologies d'intelligence artificielle et d'Internet des objets (AIoT en anglais), et les défis posés par celles-ci, ainsi que sur la position du Canada comme chef de file dans ce domaine. Elle sera animée par le président et cofondateur d'AIoT Canada, Eric Janosz.

Date : Le mercredi 10 avril 2024

Heure : 17 h (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias souhaitant couvrir cet événement sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement. Ils sont également priés d'arriver au moins 15 minutes en avance.

