AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO English

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

11 nov, 2025, 10:02 ET

TORONTO, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à :

  • L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough--Guildwood--Rouge Park, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique,
  • L'honorable Bill Blair, député de Scarborough Southwest,
  • Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax,
  • L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et député de Burlington-Nord--Milton-Ouest.

Date :

12 novembre, 2025

 

Heure :

8 :30 (HE)

 

Lieu :

20 Dunelm Street,
Toronto, Ontario,
M1J 3C9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

