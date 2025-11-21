AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SOURIS English

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

21 nov, 2025, 11:24 ET

SOURIS, PE, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Kent MacDonald, député de Cardigan, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable Robin Croucher, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance et député de Souris-Elmira, pour une annonce en matière de logement.

Date :

22 novembre 2025

Heure :

11 h 30 (HA)

Lieu :

15 rue Prince,

Souris, Î.-P.-É

C1A 4Y3

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

