SOURIS, PE, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Kent MacDonald, député de Cardigan, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable Robin Croucher, ministre de l'Éducation et de la Petite enfance et député de Souris-Elmira, pour une annonce en matière de logement.

Date : 22 novembre 2025 Heure : 11 h 30 (HA) Lieu : 15 rue Prince, Souris, Î.-P.-É C1A 4Y3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]