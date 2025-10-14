SASKATOON, SK, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Cynthia Block, mairesse de Saskatoon, pour une annonce concernant le longement.

Date : Le 15 octobre 2025



Heure : 13 h (HC)



Lieu : 620, rue Webster Est, Saskatoon

(Sask.), S7N 3G6

