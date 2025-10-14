AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SASKATOON English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
14 oct, 2025, 11:00 ET
SASKATOON, SK, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Cynthia Block, mairesse de Saskatoon, pour une annonce concernant le longement.
Date :
Le 15 octobre 2025
Heure :
13 h (HC)
Lieu :
620, rue Webster Est, Saskatoon
(Sask.), S7N 3G6
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
