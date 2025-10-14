AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À DOLLARD-DES ORMEAUX English

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

14 oct, 2025, 09:00 ET

DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Sameer Zuberi, député de Pierrefonds--Dollard, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour une annonce en matière de logement.

Date :

 15 octobre 2025

 

Heure :

 

9 h 30 (HNE)

 

Lieu :

 

4505, boulevard Saint-Jean,

Dollard-des-Ormeaux, Québec,

H9H 2A4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

