AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À DOLLARD-DES ORMEAUX English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
14 oct, 2025, 09:00 ET
DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Sameer Zuberi, député de Pierrefonds--Dollard, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
15 octobre 2025
|
Heure :
|
9 h 30 (HNE)
|
Lieu :
|
4505, boulevard Saint-Jean,
Dollard-des-Ormeaux, Québec,
H9H 2A4
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article