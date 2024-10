BEAVERTON, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à Vijay Thanigasalam, ministre associé du Logement, à Lorne Coe, député provincial de Whitby, et à John Henry, président et chef de la direction de la municipalité régionale de Durham.

Date : Le 16 octobre 2024 Heure : 09h 30 HE Lieu : 121 chemin Nine Mile

Beaverton, (Ontario),

L0K 1A0

