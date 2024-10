OTTAWA, ON, le 10 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, fera une annonce importante concernant les besoins urgents des municipalités et des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à faire face à la crise des drogues toxiques et des surdoses.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 11 octobre 2024

Heure

9 h

Lieu



L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Théâtre national de la presse

Pièce 325 - 180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et par Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

REMARQUE : Pour aider à assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

