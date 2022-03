IQALUIT, NU, le 3 mars 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint Boniface - Saint Vital, et l'honorable Lorne Kusugak, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut, pour l'annonce.

Date : Le 4 mars 2022 Heure : 11 h 00 HAE Lieu : L'annonce sera diffusée en direct

au : https://vimeo.com/event/1901040

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : (+1) 888 886 7786

ID de conférence : 29603889

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

