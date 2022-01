OTTAWA, ON, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi qu'à Adam van Koeverden, député de Milton, Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, et Tim Ross, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada (FHCC), pour l'annonce.

Date : Le 13 janvier 2022 Heure : 11h 00 HE Lieu : L'annonce sera diffusée en direct au : https://vimeo.com/event/1707700

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : (+1) 888 886 7786

ID de conférence : 83199546

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Daniele Medlej, Directrice des communications, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne, d'hypothèques et de logement, [email protected]