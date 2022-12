SAINT JOHN, NB, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Habitation et de la Diversité et de l'Inclusion, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, l'honorable Dorothy Shephard, ministre responsable de la Société d'inclusion économique et sociale et députée de Saint John Lancaster, et Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John, pour une annonce sur le logement.

Date : 21 décembre 2022



Heure : 9 h 00 HA



Endroit : Foyer à l'extérieur de la salle du Conseil

Hôtel de ville de Saint John

15, Market Square

Saint John (N.-B.)

