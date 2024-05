OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, la deuxième vice-présidente de la Fédération canadienne des municipalités et conseillère municipale de Vancouver, Rebecca Bligh, et la mairesse de la Ville de North Vancouver, Linda Buchanan, lanceront un nouveau projet de plantation d'arbres.

Un point de presse suivra.

Date : 15 mai 2024

Heure : 10 h 30 (HP)

Les journalistes doivent s'inscrire au préalable en écrivant un courriel à [email protected] .

Diffusion en direct : https://ow.ly/il4W50REO9Z ou https://zoom.us/join

ID de la réunion : 836 1623 1699

Mot de passe : 883321

