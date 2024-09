SHERBROOKE, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, annoncera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, l'octroi d'un soutien à des chercheurs et à des projets de recherche qui sont menés dans des établissements de recherche d'un peu partout au Canada. Elle soulignera également le soutien offert par le gouvernement du Canada au milieu canadien de la recherche.

La ministre Bibeau sera accompagnée de la députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Élisabeth Brière.

La ministre et la secrétaire parlementaire seront accompagnées par la présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation, Roseann O'Reilly Runte, et de chercheurs de l'Université de Sherbrooke, qui feront la démonstration de projets qu'ils mènent et qui ont bénéficié d'un financement.

Date : Le vendredi 13 septembre 2024

Heure : 10 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Sherbrooke (Québec)

Note aux médias :

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

