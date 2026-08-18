Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour soutenir la santé mentale des jeunes au Yukon

Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour soutenir la santé mentale des jeunes au YukonEnglish
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
18 août, 2026, 13:30 ET
WHITEHORSE, YT, le 18 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, tiendra une conférence de presse afin d'annoncer un soutien supplémentaire en matière de santé mentale destiné aux jeunes du Yukon.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 19 août 2026
Heure
9 h 30 (HP)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
BYTE - Empowering Youth Society
170-2237, 2e avenue
Whitehorse (Yukon)
Y1A 0K7
Les médias peuvent également participer par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63388709170
Code d'accès : 260819
Veuillez indiquer votre prénom, votre nom et le nom de votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
Partager cet article