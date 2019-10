Avis aux médias - Le Conseil canadien sur la reddition de comptes publie son rapport sur les inspections de l'automne 2019

TORONTO, le 3 oct. 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) a publié aujourd'hui son rapport public de 2019 sur ses évaluations de la qualité de l'audit effectuées à ce jour.

Le CCRC publiera en mars 2020 son évaluation finale de tous les cabinets inspectés.

Le CCRC encourage les cabinets comptables à fournir ce rapport à tous les comités d'audit de leurs émetteurs assujettis. Les comités d'audit devraient discuter du contenu de ce rapport, des constatations relatives à un dossier et de toutes les mesures correctives prises, le cas échéant, avec leur auditeur externe.

Informations sur la qualité de l'audit du CCRC : Le rapport sur les inspections de l'automne 2019 est disponible à www.cpab-ccrc.ca.

À propos du CCRC

Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) est l'organisme de réglementation indépendant de l'audit des sociétés ouvertes du Canada. Chargé de superviser les audits effectués par des cabinets comptables inscrits, le CCRC contribue à la confiance du public dans l'intégrité de l'information financière et s'engage à protéger le public investisseur du Canada. Le CCRC fait la promotion d'une qualité d'audit durable grâce à une réglementation proactive, au dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour informer les participants aux marchés financiers. Le CCRC a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

