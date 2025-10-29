Avis aux médias - Le Canada accueillera la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement à Toronto English
29 oct, 2025, 10:00 ET
TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les 30 et 31 octobre 2025, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, coprésideront la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement qui se tiendra à Toronto. Seuls les représentants des médias qui ont obtenu leur accréditation au préalable pourront assister à la réunion.
Pour de l'information sur l'itinéraire de la ministre Dabrusin, veuillez consulter l'avis aux médias d'Environnement et Changement climatique Canada.
Programme des activités du jeudi 30 octobre 2025
Activité : Allocutions de la cérémonie d'ouverture
Heure : 8 h 30 (HE)
Remarque : Couverture en commun seulement
Activité : Photo de groupe
Heure : midi (HE)
Remarque : Réservé aux journalistes accrédités
Programme des activités du vendredi 31 octobre 2025
Activité : Annonce concernant les minéraux critiques
Heure : 8 h (HE)
Remarque : Réservé aux journalistes accrédités
Activité : Conférence de presse de clôture
Heure : 15 h (HE)
Remarque : Réservé aux journalistes accrédités
Activité : Cérémonie de signature sur les minéraux critiques
Heure : 16 h (HE)
Remarque : Réservé aux journalistes accrédités
Pour toute question au sujet de l'itinéraire des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, les journalistes accrédités sont priés d'écrire à l'adresse suivante : [email protected].
L'itinéraire pourrait changer, mais toute modification sera communiquée aux journalistes accrédités en temps opportun.
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg FrameCabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
