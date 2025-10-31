TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Les 30 et 31 octobre 2025, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, coprésideront la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement qui se tiendra à Toronto. Les représentants des médias doivent avoir obtenu leur accréditation au préalable pour assister aux activités de la réunion.

Pour de l'information sur l'itinéraire de la ministre Dabrusin, veuillez consulter l'avis aux médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Programme des activités du vendredi 31 octobre 2025

Activité : Annonce concernant les minéraux critiques

Heure : 8 h (HE)

Activité : Conférence de presse de clôture

Heure : 15 h (HE)

Activité : Cérémonie de signature sur les minéraux critiques

Heure : 16 h (HE)

Pour toute question au sujet de l'itinéraire des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, les journalistes accrédités sont priés d'écrire à l'adresse suivante : [email protected].

L'itinéraire pourrait changer, mais toute modification sera communiquée aux journalistes accrédités en temps opportun.

Suivez Ressources naturelles sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]