TORONTO, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Le 14 novembre 2022, le Barreau de l'Ontario remettra un doctorat honorifique en droit (LLD) à l'ancien juge de la Cour suprême Michael J. Moldaver, qui a marqué le droit criminel au Canada comme avocat, professeur et juriste.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Peu après son admission au barreau en 1973, M. Moldaver s'est fait connaitre comme l'un des principaux avocats criminalistes du Canada et a été nommé conseiller de la reine en 1985.

Le juge Moldaver a accédé à la magistrature le 12 avril 1990 lorsqu'il a été nommé à la Cour suprême de l'Ontario (devenue par la suite la Cour de justice de l'Ontario (Division générale)) en qualité de juge de la Haute Cour de justice de l'Ontario. Il a été nommé juge à la Cour d'appel de l'Ontario le 22 décembre 1995 et à la Cour suprême du Canada le 21 octobre 2011. Il a pris sa retraite le 1er septembre 2022.

Lire l'article sur le juge Moldaver dans la Gazette.

La cérémonie d'admission au Barreau aura lieu à Roy Thomson Hall à Toronto.

Aux représentants des médias : la cérémonie d'admission est un évènement privé nécessitant un billet. Si vous souhaitez y assister, veuillez contacter la personne-ressource ci-dessous à l'avance. Merci.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

