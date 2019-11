Avis aux médias - Lancement prochain d'une importante étude portant sur la santé des enfants et des jeunes des Premières Nations et l'environnement à l'échelle du pays

OTTAWA, le 4 nov. 2019 /CNW/ - La première ébauche complète du rapport final de l'Étude sur l'Alimentation, la Nutrition et l'Environnement chez les Premières Nations (EANEPN) sera déposée dans le cadre du Forum sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement des Premières Nations qui aura lieu les 5 et 6 novembre 2019 à l'hôtel Delta, à Ottawa. Le forum sera l'occasion de discuter de 10 années de résultats de recherches sur le sujet et de tenir compte des recommandations de politiques et de programmes associés à ces résultats.

Cependant, ce n'est pas la fin de la route pour les trois principaux chercheurs de l'EANEPN : Laurie Chan, de l'Université d'Ottawa, Malek Batal, de l'Université de Montréal, et Tonio Sadik, de l'Assemblée des Premières Nations. Un nouveau financement à long terme leur permettra de poursuivre leurs importants travaux au moyen d'une autre étude complète, la première du genre, qui met principalement l'accent sur la santé, l'environnement et la nutrition des enfants et jeunes autochtones.

Dans le cadre de ce nouveau projet, ils uniront leurs efforts avec différents autres partenaires, notamment Santé CANADA, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), l'Université McGill et l'Université Laval. Le projet sera appuyé financièrement par Services aux Autochtones Canada.

QUOI : Forum sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement des Premières Nations

QUAND :

Conférence de presse concernant l'annonce du financement d'une nouvelle étude : 6 novembre 2019, à 14 h, salle de conférence Capitale de l'hôtel Delta .

6 novembre 2019, à 14 h, salle de conférence Capitale de l'hôtel . Forum sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement des Premières Nations : Mardi 5 novembre 2019 et mercredi 6 novembre 2019| Cliquez ici pour obtenir l'horaire complet du Forum.

OÙ : Hôtel Delta, 101, rue Lyon Street North, Ottawa, ON, K1R 5T9 | Carte

QUI :

Dre Laurie Chan (Université d' Ottawa )

(Université d' ) Dr Malek Batal (Université de Montréal)

(Université de Montréal) Dr Tonio Sadik (Assemblée des Premières Nations)

(Assemblée des Premières Nations) M. Irving Leblanc (Assemblée des Premières Nations)

(Assemblée des Premières Nations) Dr Tom Kovesi (University d' Ottawa /CHEO)

(University d' /CHEO) Dr Jiping Zhu (Santé Canada )

(Santé ) Dre Treena Delormier (Université McGill)

(Université McGill) Dre Mélanie Lemire (Université Laval )

) Dre Mylène Riva (Université McGill)

Dr Pierre Ayotte (Université Laval )

(Université ) Dr Richard Bélanger (Université Laval )

(Université ) Dre Geneviève Mercille (Université de Montréal)

