Avis aux médias : Lancement de programmation de Groupe TVA et d'illico+

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'événement de lancement de la programmation de Groupe TVA et d'illico+, le président et chef de la direction par intérim, Pierre Karl Péladeau dressera le portrait actuel de l'industrie télévisuelle au Québec.

Date : Demain, le mardi 26 août 2025



Heure : Arrivée à 9 h 30 et début de la conférence vers 9 h 45



Lieu : Montréal



RSVP : Au plus tard le mardi 26 août à 8 h à [email protected] *Seuls les journalistes, caméramans et photographes ayant reçu un courriel de confirmation de leur admission à la conférence de presse pourront y assister.

À propos du Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques et une des plus grandes entreprises privées de production de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

