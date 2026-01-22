Avis aux médias - Lancement de la Semaine de sensibilisation musulmane 2026

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les membres des médias à la cérémonie de lancement de la Semaine de sensibilisation musulmane 2026 (SSM). L'événement aura lieu en présence de l'organisme hôte et de madame Samira Laouni, présidente et cofondatrice de la SSM. Pour l'occasion, des partenaires seront présents et des prises de parole auront lieu.

Cet événement, placé sous le thème « Briser des murs, bâtir des ponts/Building Bridges », marquera l'ouverture officielle d'une semaine d'activités citoyennes, éducatives et culturelles visant à favoriser le dialogue, la cohésion sociale et le rapprochement entre les communautés.

DATE : Le vendredi 23 janvier 2026



LIEU : Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé aux journalistes ayant confirmé leur présence auprès de [email protected] .



HEURE : 13 h

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale de la mairesse, 438 221-5117; Renseignements : Direction des affaires publiques et Protocole, Ville de Montréal, [email protected]