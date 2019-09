Avis aux médias - Lancement de la saison 2 du programme Zone Bleue - Un coup de pouce pour les startups québécoises

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Accuracy, BCF et Esprits de Corps convient les représentants des médias au lancement de la deuxième édition du programme Zone Bleue, un concours destiné aux entrepreneurs québécois. Zone Bleue, c'est avant tout des professionnels qui ont décidé d'unir leurs expertises pour apporter motivation et conseils pratiques aux startups souhaitant atteindre le prochain niveau.

Face au succès de la 1re saison, Accuracy, BCF et Esprit de Corps ont décidé de renouveler l'initiative, afin de faire bénéficier leurs expertises réunies aux quatre futures startups lauréates.

Quoi? Lancement de la saison 2 du programme Zone bleue



Qui? Accuracy, BCF et Esprit de Corps



Quand? Mardi 24 septembre 2019, 18 h 00 à 20 h 00

18 h 00 : Accueil et réseautage

18 h 30 : Mots de bienvenue des partenaires

18 h 40 : Retour sur la saison 1

18 h 45 : Présentation des startups de la cohorte 2018/2019

19 h 00 : Lancement de la saison 2



Où? BCF Avocats d'affaires

1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal

Lancé en 2018, Zone Bleue a permis d'offrir plus de 200 heures d'accompagnement à quatre startups sélectionnées par un jury d'experts, soit AquaVerti, Pack It Up, Maple 3 et Trendigo .

