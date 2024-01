AVIS AUX MÉDIAS - LANCEMENT DE LA 7E ÉDITION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE : J'ACHÈTE !

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) invite les médias au lancement officiel de la 7e édition de l'initiative L'économie sociale : j'achète ! qui se tiendra le 2 février 2024.

Lors de cet événement, les résultats de la précédente édition seront dévoilés en présence de plusieurs grandes institutions qui ont choisi de faire affaire avec l'économie sociale. Parmi celles-ci, mentionnons la Ville de Montréal, Hydro-Québec, la SAQ ou encore l'École de Technologie Supérieure.

Ce sera aussi l'occasion de rencontrer les 28 entreprises d'économie sociale qui ont intégré cette nouvelle cohorte et plusieurs des 37 grandes institutions engagées à faire affaire avec l'économie sociale.

Informations

Quoi : lancement de la 7 e édition de L'économie sociale : j'achète!

Quand : vendredi 2 février 2024, de 9 h 30 à 11 h 30

Où : École de technologie supérieure - Maison des étudiants, 1220 Notre-Dame Ouest, Montréal, H3C 1K5 (2e étage, Salon des Diplômés Vidéotron)

À propos du CESIM

Le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) est l'instance montréalaise de développement en matière d'économie sociale dont la mission est de faire rayonner et d'amplifier ce mouvement. Il a pour mandats de promouvoir et de soutenir l'émergence, le développement et la consolidation d'entreprises et de projets d'économie sociale, tout en favorisant la concertation et les partenariats avec les acteurs locaux et régionaux. Reconnu par l'Agglomération de Montréal, le CESIM agit comme Pôle régional en économie sociale, à l'instar des 21 autres Pôles régionaux du Québec.

SOURCE le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM)

Renseignements: Contact : CESIM, Laetitia Laronze, Responsable des communications . [email protected] . 514 876 5255 # 103