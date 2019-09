Avis aux médias - La TDLG marche pour la Terre

Ceci est une lettre ouverte d'Anais Barbeau-Lavalette à ceux qui gouvernent

CHIC CHOCS, QC, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Le 27 septembre 2019, pour la dernière journée du périple de la Traversée de la Gaspésie, nous marcherons pour la Terre.

Départ à 9H00, le 27 septembre, du Cap Bon Ami, Gaspésie.

À ceux qui gouvernent, je dépose, ici, une prière. Parce qu'il n'est plus beau de naître. Parce qu'on porte maintenant 58,6 tonnes de CO2 à venir dans un ventre qui s'arrondit. Parce que ça fait partie de ce qu'il faut vite arrêter : donner la vie. Comment en sommes-nous arrivé là ?

J'ai accouché trois fois. J'ai tout aimé. Devenir lunaire, m'enfoncer dans la terre, être puissante et friable à la fois, m'ensauvager, me délier, crier, embrasser l'enfant, goûter sa peau ferreuse, sentir son pouls contre mes seins. Tout aimé.

Et à l'aube de mon dernier souffle, ces naissances resteront ce que j'ai fait de plus beau, de plus amoureux, de plus engagé, de plus entier, de plus vrai.

Pour vous, au sommet, qui êtes nés aussi. Pour vous, qui peut-être êtes parents, j'invoque le souvenir de ce vertige-là, qui fait de nous des êtres vivants. Ce vertige- là, immense, qui nous relie irrémédiablement à demain.

Puissions-nous orienter le monde pour que naître ne devienne pas une défaite. Pour que naître reste beau, pour que naître reste une fête.

Je dépose, ici, une prière.

Ce sont ces mots, écrits par elle, que prononcera Anais Barbeau-Lavalette - cinéaste, dramaturge et romancière - au départ des marcheurs de la 6ème édition d'automne des Traversées de la Gaspésie, à Cap Bon-Ami, le 27 septembre au matin.

