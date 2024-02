LONDON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le président-directeur général de la Société géographique royale du Canada, John G. Geiger, sera à Londres cette semaine pour honorer l'héritage de l'un des plus grands explorateurs polaires du monde, Sir Ernest Shackleton, lors d'une cérémonie à laquelle assisteront la princesse royale (la princesse Anne) et des membres de la famille Shackleton, le jeudi 15 février 2024 à l'abbaye de Westminster.

John G. Geiger est l'auteur de The Third Man Factor : Surviving the Impossible, qui retrace l'épopée de Shackleton, sa survie et son engagement envers son équipage lors d'une expédition en Antarctique en 1916, lorsque son navire, l'Endurance, a été pris dans les glaces et a sombré dans la mer polaire.

Shackleton s'est juré de ramener en vie chacun des 27 membres de son équipage. Après un voyage périlleux dans un canot de sauvetage de 23 pieds, sur une distance de 800 milles, dans des conditions météorologiques difficiles et sur des mers déchaînées, puis en escaladant les pics montagneux gelés de la Géorgie du Sud, ils sont finalement parvenus à bon port.

Tous les membres de l'équipage ont survécu.

Au cours des dernières années précédant sa mort tragique en 1922, à l'âge de 47 ans, Shackleton a visité le Canada à plusieurs reprises. Lors d'interviews, il a exprimé son intention de s'installer définitivement au Canada et d'explorer l'Arctique canadien.

"Les qualités de leader de Sir Ernest Shackleton et son dévouement à son équipage dans un environnement extrême le distinguent de tous les autres explorateurs polaires. Plus d'un siècle après sa mort en 1922, des générations d'explorateurs ont voulu lui rendre hommage. La Société géographique royale du Canada est fière de soutenir l'installation d'un mémorial permanent en l'honneur de Shackleton, qui sera inauguré jeudi à l'abbaye de Westminster", a déclaré M. Geiger.

M. Geiger assistera à la cérémonie à l'abbaye de Westminster à l'invitation d'Alexandra Shackleton, la petite-fille de Sir Ernest Shackleton. Le monument en marbre sera situé dans le cloître sud de l'abbaye, à proximité des monuments commémoratifs d'autres explorateurs célèbres, dont le capitaine James Cook, qui a cartographié le fleuve Saint-Laurent et relevé les côtes de Terre-Neuve (1762) et jeté l'ancre au large de l'île de Vancouver (1778), et Sir Francis Drake, qui a probablement aperçu l'île de Vancouver au cours de son voyage autour du monde (1577-1580).

Le mémorial porte les noms des navires d'expédition de Shackleton et la devise de sa famille, fortitudine vincimus - par l'endurance, nous vainquons.

