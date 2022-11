WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord du gouvernement du Manitoba, l'honorable Greg Nesbitt, et la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, vont coprésider les réunions du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l'Aquaculture (CCMPA). Les discussions porteront notamment sur le développement durable de l'aquaculture, les espèces aquatiques envahissantes, et l'avenir du poisson, de son habitat, et des pêches, dans le contexte des changements climatiques. Un pointe de presse avec les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux conclura les réunions du CCMPA.

Date : Mardi 29 novembre 2022

Heure : 17 h 20 HNC

Lieu : Le Fairmont Winnipeg

Salle de bal principale

2, Place Lombard

Winnipeg (Manitoba)

Un lien Zoom sera fourni pour que les médias puissent y participer virtuellement

Remarque : Les médias qui prévoient assister au point de presse doivent s'inscrire auprès des Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à [email protected].

Un courriel de confirmation contenant le lien et les instructions pour y participer sera fourni exclusivement aux représentants des médias qui se seront inscrits au préalable.

