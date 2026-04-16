TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, annoncera un investissement du gouvernement du Canada pour attirer davantage de conférences et d'événements d'envergure internationale. Elle sera accompagnée de la présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden.

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

Date : Le vendredi 17 avril 2026

Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

TD Terrace

160, rue Front Ouest

Toronto (Ontario)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]