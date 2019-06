Avis aux médias - La ministre Monsef prononcera un discours sur l'engagement du Canada à l'endroit des droits des femmes et de l'égalité des genres chez nous et à l'étranger lors de l'assemblée générale annuelle des Fondations communautaires du Canada

OTTAWA, le 5 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, prononcera un discours sur l'engagement du Canada à l'endroit des droits des femmes et de l'égalité des genres chez nous et à l'étranger lors de l'assemblée générale annuelle des Fondations communautaires du Canada.

Détails :

Date : 6 juin 2019

Heure : 17 h 30

Emplacement :

Victoria Convention Centre

720, rue Douglas

Victoria (Colombie-Britannique)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

Renseignements: Braeson Holland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 343-549-8825; Valérie Haché, Conseillère principale en communications, Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, 819-420-8684

