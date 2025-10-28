OTTAWA, ON, le 28 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prononcera une allocution et participera à une discussion informelle en compagnie du président et chef de la direction de l'Association des industries aérospatiales du Canada, Mike Mueller, lors du Sommet de l'aérospatiale canadienne 2025.

Date : Le mercredi 29 octobre 2025

Heure : 9 h (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de John Braniff à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : John Braniff, Gestionnaire principal, Communications et médias sociaux, Association des industries aérospatiales du Canada, 613-601-0035, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]