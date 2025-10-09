OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, partagera sa vision pour l'industrie au Canada. Elle présentera les priorités nationales et les leviers de croissance qui existent pour les entreprises, et proposera à ces dernières des pistes concrètes pour bâtir localement tout en renforçant la présence du Canada sur les marchés internationaux.

Date : Le vendredi 10 octobre 2025

Heure : De 8 h à 9 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement, que ce soit en personne ou virtuellement, sont priés de communiquer avec Joanna Kanga, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, à l'adresse [email protected].

Pour en savoir plus : Conférence de l'honorable Mélanie Joly

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, 438-464-0588, [email protected]