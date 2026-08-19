AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty et le chef Darcy Bear fera une annonce au sein de la Nation dakota de Whitecap

NATION DAKOTA DE WHITECAP, SK, le 19 août 2026 /CNW/ -- Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Darcy Bear, Première Nation dakota de Whitecap, feront une annonce concernant l'installation thermale, le Dakota Dunes Thermal Spa, et le Carrefour virtuel de la santé.

Date : le 20 août 2026

Heure : 13 h (heure du Centre)



Lieu : Dakota Dunes Thermal Spa, Nation dakota de Whitecap, Saskatchewan

REMARQUE : LES MÉDIAS PEUVENT SE RASSEMBLER DANS LE HALL DE L'HÔTEL DAKOTA DUNES RESORT À PARTIR DE 12 H 30.

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-MastyMinistre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias - SAC, [email protected]; Trevor Percy, Virtual Health Hub, +1.306.850.7147, [email protected]