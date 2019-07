Avis aux médias - La ministre Duncan annoncera un investissement dans des chercheurs en sciences et en génie de l'Université McGill

MONTRÉAL, le 10 juill. 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, se rendra à l'Université McGill pour annoncer le plus récent investissement du gouvernement du Canada dans des chercheurs et des étudiants qui mènent des travaux de calibre mondial axés sur la découverte.

Date : Le jeudi 11 juillet 2019



Heure : 9:30 h (heure de l'Est)



Lieu : Université McGill

3630, rue University

Mezzanine du pavillon Trottier (2e étage)

Montréal (Québec)

Suivez l'actualité scientifique canadienne sur les médias sociaux @ScienceCDN : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home