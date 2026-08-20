AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty fera une annonce concernant les revendications particulières relatives aux avantages agricoles avec les Premières Nations en vertu des traités 4 et 6

AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty fera une annonce concernant les revendications particulières relatives aux avantages agricoles avec les Premières Nations en vertu des traités 4 et 6English
Nouvelles fournies parRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
20 août, 2026, 14:54 ET
MUSKEG LAKE, SK, le 20 août 2026 /CNW/ -- Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, tiendra un point de presse pour annoncer des règlements des revendications particulières relatives aux avantages agricoles avec les Premières Nations en vertu des traités 4 et 6. Le ministre sera accompagné de chefs représentant les communautés des Premières Nations bénéficiaires.
Participation des médias : Les médias qui désirent assister à l'événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected]
Date : Samedi le 22 août 2026
Heure : 9h45 (HAC)
Lieu :
Kihiw Waciston School Gymnasium
243F+79 Aldina, SK
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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]
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