AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty fera une annonce concernant les revendications particulières relatives aux avantages agricoles avec les Premières Nations en vertu des traités 4 et 6

MUSKEG LAKE, SK, le 20 août 2026 /CNW/ -- Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, tiendra un point de presse pour annoncer des règlements des revendications particulières relatives aux avantages agricoles avec les Premières Nations en vertu des traités 4 et 6. Le ministre sera accompagné de chefs représentant les communautés des Premières Nations bénéficiaires.

Participation des médias : Les médias qui désirent assister à l'événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected]

Date : Samedi le 22 août 2026

Heure : 9h45 (HAC)

Lieu :

Kihiw Waciston School Gymnasium

243F+79 Aldina, SK

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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]