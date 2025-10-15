Avis aux médias - La mairesse, Valérie Plante, participera à l'ouverture de la conférence annuelle de la NABSA à Montréal

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
15 oct, 2025, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, convie les représentantes et représentants des médias à l'ouverture officielle de la conférence annuelle de la NABSA (North American Bikeshare & Scootershare Association).
Madame Plante prononcera une allocution lors de cet événement qui rassemble les leaders, praticiennes et praticiens, opérateurs et fournisseurs du secteur de la micromobilité et des transports partagés à travers l'Amérique du Nord.
|
Date :
|
Jeudi 16 octobre 2025
|
|
|
Heure :
|
9 h
|
|
|
Lieu :
|
Hôtel OMNI Mont-Royal,
|
|
1050, rue Sherbrooke O.
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source et renseignements : Catherine Cadotte, Attaché de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 465-2591; Clémence Giroux-Tremblay, Coordonnatrice - Relations publiques, bixi.com, 514 815-5273
Partager cet article