Avis aux médias - La mairesse, Valérie Plante, participera à l'ouverture de la conférence annuelle de la NABSA à Montréal

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, convie les représentantes et représentants des médias à l'ouverture officielle de la conférence annuelle de la NABSA (North American Bikeshare & Scootershare Association).

Madame Plante prononcera une allocution lors de cet événement qui rassemble les leaders, praticiennes et praticiens, opérateurs et fournisseurs du secteur de la micromobilité et des transports partagés à travers l'Amérique du Nord.

Date : Jeudi 16 octobre 2025



Heure : 9 h



Lieu : Hôtel OMNI Mont-Royal,

1050, rue Sherbrooke O.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source et renseignements : Catherine Cadotte, Attaché de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 465-2591; Clémence Giroux-Tremblay, Coordonnatrice - Relations publiques, bixi.com, 514 815-5273