Avis aux médias - La gouverneure générale se rendra à Montréal, au Québec

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale du Canada, se rendra à Montréal le 19 août 2026.

Au cours de cette visite, elle assistera à la cérémonie de collation des grades des doctorants et doctorantes de l'Université de Montréal et rencontrera l'équipe de professionnels dévoués de LoiZéro.

Itinéraire

Matinée

Cérémonie de collation des grades de l'Université de Montréal

La gouverneure générale assistera à la cérémonie de collation des grades des doctorants et doctorantes de l'Université de Montréal et y prononcera une allocution. Au cours de cette cérémonie, elle remettra la Médaille académique du Gouverneur général à trois étudiants des cycles supérieurs.

OUVERT AUX MÉDIAS

Après-midi

Table ronde à LoiZéro

La gouverneure générale rencontrera à LoiZéro des chercheurs en IA, des ingénieurs et des professionnels passionnés qui travaillent à la conception de la prochaine génération d'intelligence artificielle.

RÉSERVÉ AUX PHOTOGRAPHES OFFICIELS

À propos de l'Université de Montréal

À propos de la Médaille académique du Gouverneur général

À propos de LoiZéro

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie doivent confirmer leur présence avec Julie Cordeau-Gazaille: [email protected] .

. Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale pourront être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]