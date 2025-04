MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'Association étudiante de l'Université McGill et le mouvement étudiant québécois ont remporté une importante victoire juridique le 17 avril 2025, lorsque la Cour d'appel du Québec (2025 QCCA 475) a rejeté à l'unanimité une injonction interlocutoire bloquant la ratification de la Politique contre le génocide en Palestine. Bien qu'elle ait été adoptée en novembre 2023 par 78,7 % des électeurs lors du référendum le plus important de l'histoire de l'Association étudiante de l'Université McGill, la politique n'a été ratifiée que 16 mois plus tard, en début de semaine.

La Cour a notamment décidé que le fait d'empêcher la ratification violait la liberté d'expression et les droits démocratiques des étudiants :

« L'Association et les milliers d'étudiants […] sont privés de faire valoir leurs critiques et revendications […] ce qui constitue l'expression première de leurs idées et de leur liberté d'expression sociales et politiques. »

La politique demande à l'administration de l'Université McGill de se désinvestir immédiatement et de rompre ses liens avec les institutions complices du génocide en cours en Palestine. Elle appelle également l'Association étudiante de l'Université McGill à condamner publiquement ces crimes de guerre internationalement reconnus, tout en se montrant solidaire de nos collègues palestiniens et arabes.

L'injonction, aujourd'hui annulée, était soutenue par le groupe de pression pro-sioniste B'nai Brith Canada, connu pour ses attaques répétées contre les défenseurs de la Palestine sur le campus de l'Université McGill.

Par ailleurs, la Cour supérieure du Québec a soutenu la Politique contre l'antisémitisme de l'Association étudiante de l'Université McGill le 8 avril 2025, rejetant les tentatives de l'activiste sioniste et candidat à la députation Neil Oberman d'en bloquer la ratification. Cette politique distingue explicitement l'antisionisme de l'antisémitisme, assurant ainsi la protection des étudiants juifs de toutes origines tout en respectant la liberté d'expression.

L'Association étudiante de l'Université McGill invite les membres des médias à une conférence de presse le vendredi 25 avril 2025, à 14 h 30, devant le Centre universitaire (3480, rue McTavish, Montréal, QC H3A 0E7). Emplacement en cas d'intempéries : Salle 203.

Hugo-Victor Solomon, vice-président de l'Association étudiante de l'Université McGill (SSMU) chargé des relations externes, sera accompagné de Danna Noor, coordinatrice des relations externes et de la mobilisation de l'Union des étudiants et étudiantes de Concordia (CSU), afin de discuter des implications de cette victoire sur la lutte plus large pour la démocratie étudiante et la protection de l'expression politique sur le campus.

QUAND : Vendredi 25 avril 2025 à 14 h 30

OÙ : 3480, rue McTavish, Montréal (en cas d'intempéries : Salle 203)

QUI : Hugo-Victor Solomon (SSMU), Danna Noor (CSU)

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected] | 206 914-0640 | ssmu.ca

