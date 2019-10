Avis aux médias - La 6e rencontre sur l'arthrite - Des conférences sur l'arthrite à Québec

QUÉBEC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'arthrite est la maladie chronique la plus répandue au pays et a des effets dévastateurs sur la vie des gens qui en sont atteints. C'est pourquoi la Société de l'arthrite présente le 26 octobre prochain la Rencontre sur l'arthrite au Centre des congrès de Québec, une journée de 22 conférences et ateliers pour que tous ceux qui sont touchés par la maladie puissent obtenir de l'information fiable et les ressources nécessaires pour vivre mieux.

La Rencontre est offerte partout en province par le truchement d'une webdiffusion et d'événements satellites dans sept villes (Cap-aux-Meules, Chicoutimi, Montréal, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Sherbrooke). Les participants de Québec pourront également visiter un salon des exposants.

Les inscriptions sur place sont acceptées.

6e RENCONTRE SUR L'ARTHRITE

26 OCTOBRE 2019

9 h 00 - 16 h 45

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

1000, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE E., QUÉBEC G1R 5T8

rencontrearthrite.ca

CONFÉRENCIERS INVITÉS D'INTÉRÊT

Frais d'inscription : de 15 $ à 40 $ selon l'option choisie.

