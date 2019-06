Avis aux médias - L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec lance son premier symposium en santé

SAINT-HYACINTHE, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), Carole Grant, donnera le coup d'envoi au congrès de l'Ordre les 20 et 21 juin, avec une conférence dressant le bilan du travail accompli cette année concernant les enjeux et défis de la profession.

Dans le respect de sa mission de protection du public, l'Ordre mise sur une approche de collaboration où l'infirmière auxiliaire compte parmi les solutions aux enjeux du réseau. Grâce à sa pleine contribution, cette professionnelle peut avoir un impact direct sur l'amélioration de l'accès aux soins et l'efficience du réseau.

Quatre projets novateurs et axés sur l'avenir mettant de l'avant des infirmières auxiliaires seront présentés et animés sous la forme de panels par la chroniqueuse Marie Grégoire.

Quoi : Possibilité d'entrevues sur place Où : Centre des congrès de Saint-Hyacinthe 1325 rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4 Quand : Vendredi 21 juin 2019, 12 h ou à toute heure souhaitée

Renseignements: Pour planifier une entrevue, vous êtes invités à communiquer avec nous aux coordonnées suivantes : Annabelle Baillargeon, Directrice adjointe des communications et des partenariats stratégiques de l'OIIAQ, T : 514 282-9511, poste 248 / C : 514 799-0987, abaillargeon@oiiaq.org

