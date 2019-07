Avis aux médias - L'Ontario établit un nouveau record en matière de don et de transplantation d'organes

TORONTO, le 4 juill. 2019 /CNW/ - De nouvelles données préliminaires fournies par le Réseau Trillium pour le don de vie, l'organisme ontarien responsable du don et de la transplantation d'organes et de tissus, ont révélé que le don et la transplantation d'organes avaient permis de sauver un nombre sans précédent de vies en l'espace d'un trimestre.

Au cours du premier trimestre de l'année 2019-2020 (du 1er avril au 30 juin 2019), un nombre record de greffes d'organes a permis de sauver les vies de 388 Ontariennes et Ontariens. Cette réussite est à mettre au crédit des pratiques de premier ordre du Réseau Trillium pour le don de vie en matière de don et de transplantation d'organes et de tissus, de l'engagement de ses hôpitaux partenaires et de leurs programmes de transplantation, et surtout de l'altruisme des familles de donneur qui ont contribué à la hausse des dons d'organes consécutifs à un décès.

Au cours de la même période, un nombre record de 106 donneurs d'organes décédés ont généreusement fait un don de vie à une personne atteinte d'une maladie en phase terminale. Cinq cent cinquante-trois donneurs de tissus ont pour leur part fait un don d'yeux, de peau, d'os ou de valvules cardiaques.

Le Réseau Trillium pour le don de vie continue de piloter l'élargissement du champ des possibilités en matière de don en Amérique du Nord. Il a été le premier au Canada à mettre en œuvre le don consécutif à un diagnostic de décès cardiocirculatoire (DDC) en 2006. À ce jour, environ un tiers des dons d'organe résultent d'un DDC. Plus récemment, le RTDV est devenu le premier service d'approvisionnement en organes en Amérique du Nord à mettre en œuvre des protocoles relatifs à l'aide médicale à mourir pour garantir aux personnes admissibles sur le plan médical la possibilité d'envisager un don dans le cadre de leurs soins de fin de vie.

« La hausse incroyable du nombre de dons et de transplantations à laquelle nous assistons résulte de l'engagement pris par le Réseau Trillium pour le don de vie et ses hôpitaux partenaires de permettre aux patients d'envisager d'intégrer le don à leurs soins de fin de vie », explique le Dr Jeffrey Zaltzman, néphrologue transplantologue à l'Hôpital St. Michaels. « Mon rôle en tant que transplantologue consiste à surveiller l'état de santé des patients inscrit sur les listes d'attente. Nous sommes ravis de ses résultats et au nom de toutes les personnes en attente d'une greffe, je tiens à remercier le Réseau Trillium pour le don de vie de s'efforcer sans relâche de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie des patients par l'entremise du don et de la transplantation. »

« Notre leadership en matière de don et de transplantation d'organes et de tissus constitue un motif de fierté en Ontario », déclare Ronnie Gavsie, présidente et chef de la direction du Réseau Trillium pour le don de vie. « En dépit de la hausse du nombre de vies sauvées, les besoins en matière de transplantation continuent d'excéder le nombre d'organes disponibles. Il reste encore énormément de travail à faire. Tant que les vies de personnes en attente d'une greffe continueront d'être perdues faute d'organes, nous n'aurons de cesse de progresser et d'innover. »

L'inscription a un impact important sur le don d'organes et de tissus. Au cours du premier trimestre de l'année 2019-2020, les familles ont dans leur immense majorité respecté la décision de leurs proches de consentir au don. En acquiesçant ainsi à leurs dernières volontés, elles ont sauvé des vies. À ce jour, 34 % des Ontariennes et Ontariens sont des donneurs inscrits. Visitez www.soyezundonneur.ca pour vous inscrire ou en savoir plus.

Faits en bref :

En Ontario , plus de 1 600 personnes sont actuellement dans l'attente d'une transplantation d'organe susceptible de leur sauver la vie. Tous les trois jours, quelqu'un meurt faute d'avoir reçu une greffe.

, plus de 1 600 personnes sont actuellement dans l'attente d'une transplantation d'organe susceptible de leur sauver la vie. Tous les trois jours, quelqu'un meurt faute d'avoir reçu une greffe. Un donneur d'organes peut sauver jusqu'à huit vies et améliorer la qualité de vie d'au plus 75 autres personnes par le biais du don de tissus.

Le Nord de l' Ontario reste en tête du classement des régions par taux d'inscription. La région du Grand Toronto continue de fermer la marche. Découvrez les statistiques propres à votre communauté en consultant le site www.BeADonor.ca/scoreboard.

Les médias sont invités à communiquer avec le Réseau Trillium s'ils souhaitent prendre connaissance d'histoires vécues quant à l'impact du don et de la transplantation d'organes et de tissus.

Le Réseau Trillium pour le don de vie est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui est chargé de fournir et de coordonner les services de don et de transplantation d'organes et de tissus dans toute la province, ainsi que de planifier, de promouvoir et d'appuyer les activités de don et de transplantation pour aider tous les professionnels de la santé, les professionnels affiliés, les intervenants et le grand public de l'Ontario à s'acquitter de leurs responsabilités partagées et intégrées afin de sauver la vie des Ontariens qui attendent une transplantation salvatrice.

