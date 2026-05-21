AVIS AUX MÉDIAS - L'Association immobilière de la FTQ de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean rend hommage à un bâtisseur, Rodrigue Lessard

JONQUIÈRE, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'Association immobilière de la FTQ (AIFTQ) Saguenay - Lac-Saint-Jean annonce que l'édifice abritant les bureaux de la FTQ ainsi que plusieurs syndicats affiliés portera le nom de l'un des militants et bâtisseurs de notre solidarité syndicale et sociale, Rodrigue Lessard (1937-2024). Leader et fier militant du local 50 du SCEP, Rodrigue Lessard a été le premier conseiller régional de la FTQ de la région, poste qu'il a occupé jusqu'en 1999. Fondateur de l'AIFTQ Sag-Lac, c'est lui qui a permis de réunir nos syndicats, sous un même toit. Il est également à l'origine de la création du réseau des délégués sociaux et des déléguées sociales (DS) de la FTQ de la région en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne. Il a, entre autres, représenté les travailleurs et travailleuses au conseil arbitral de l'assurance chômage de 1977 à 2007.

Toute sa vie, il fut habité par un profond sens de la justice sociale. Un collègue respectueux, apprécié et reconnu de ses pairs pour sa ténacité tranquille, son sens du devoir ainsi que son intégrité sans faille.

L'association immobilière de la FTQ (AIFTQ) rendra hommage à Rodrigue Lessard ce jeudi 21 mai à compter de 16 heures dans les l'édifice de la FTQ qui portera désormais son nom.

AIDE-MÉMOIRE Quoi : Inauguration de l'édifice FTQ Rodrigue-Lessard Date : 21 mai 2026 Heure : 16 heures Où : 2679, boulevard du Royaume, bureau 100

Jonquière (Québec) G7S 5T1 Qui : Marc Maltais, président, AIFTQ Sag-Lac

Les médias sont invités à assister à cet événement.

SOURCE Conseil régional FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chapais

Renseignements : Marc Maltais, conseiller régional FTQ, 418 480-8263