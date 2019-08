Avis aux médias - L'Assemblée des Premières Nations tiendra son tout premier Sommet national sur le cannabis

Les 4 et 5 septembre 2019 à Vancouver, en Colombie-Britannique

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations (APN) va tenir son tout premier Sommet national sur le cannabis les 4 et 5 septembre 2019 à Vancouver, en Colombie-Britannique, plus précisément sur le territoire des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Des centaines de délégués se rassembleront pour échanger au sujet des plus récentes données et recherches entourant les Premières Nations et le cannabis. Il sera notamment question d'enjeux clés liés à des thèmes tels que la compétence en matière de vente et de réglementation, les effets sur la santé et sur le développement social, ainsi que le développement économique.

Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, prononcera une allocution d'ouverture devant les délégués le 4 septembre, vers 9 h 30.

Le Sommet se déroulera à l'hôtel Westin Bayshore, situé au 1601, Bayshore Drive.

Le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur le cannabis et la législation connexe en 2018 et la légalité du cannabis est maintenant chose faite. Toutefois, de nombreux enjeux et questions concernant les Premières Nations et le cannabis n'ont toujours pas été traités adéquatement. Le tout premier Sommet national sur le cannabis de l'APN représentera l'un des plus exhaustifs exercices d'évaluation des enjeux et des objectifs à atteindre à s'être tenus à ce jour. Les délégués qui participeront au Sommet national sur le cannabis auront l'occasion d'entendre un certain nombre de conférenciers réputés parler de nombreux sujets touchant aux écarts que l'on retrouve dans les lois sur les cannabis, aux possibilités économiques, ainsi qu'à la compétence et la gouvernance en la matière chez les Premières Nations. Le Sommet contribuera à faire avancer le dialogue entourant les Premières Nations et le cannabis, y compris l'ensemble des approches et perspectives en matière de légalisation du cannabis.

Un ordre du jour complet est disponible sur le site Web de l'APN, à l'adresse www.afn.ca.

L'accréditation des médias est requise et les médias sont priés de s'inscrire à l'avance en communiquant avec les personnes-ressources indiquées ci-dessous. Les médias peuvent également s'inscrire sur place et doivent présenter leur accréditation.

