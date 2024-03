Les entrepreneurs invisibles: Un nouveau rapport expose la discrimination systémique et présente des recommandations pour le changement

OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - L'Economic Equity Alliance (l'Alliance) publiera un rapport novateur intitulé "Les entrepreneurs invisibles: l'impact de la négligence de la politique des petites entreprises sur les travailleurs indépendants," qui interpellera le gouvernement afin de remédier à l'exclusion de longue date des travailleurs indépendants des politiques dédiées aux petites entreprises.

QUAND: Lundi 18 mars 2024, 10h00 ET

OÙ: Théâtre national de la presse, salle 325-180 rue Wellington

QUI:

Lisa Hepfner , députée, Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

, députée, Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse Nancy Wilson , PDG de la Chambre de commerce des femmes du Canada

, PDG de la commerce des femmes du Tracey Ramsey , directrice des affaires féminines du Unifor

, directrice des affaires féminines du Unifor Navya Baradi, directrice exécutive du Collectif national des femmes chefs d'entreprise

Judy Rebick , co-auteur du rapport

Elles se sont unies dans l'Alliance, qui réunit 12 organisations, dont des chambres de commerce, des syndicats et des groupes communautaires, dans un seul but: mettre en lumière la négligence persistante des décideurs politiques à l'égard des travailleurs indépendants.

QUOI: L'Alliance présentera un rapport qui souligne le besoin urgent pour les politiciens de reconnaître et de soutenir ce segment essentiel du marché du travail et émettra des recommandations pour mieux soutenir les travailleurs indépendants. Cette présentation sera suivie d'une séance de questions.

La participation à la période de questions de cet événement se fera en personne ou par Zoom et sera réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la galerie de presse peuvent contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

À propos de CCFC:

La Chambre de commerce des femmes du Canada (CCFC) est une organisation nationale sans but lucratif qui se consacre à la défense, à l'avancement et à la connexion pour et au nom de ses membres. Les membres de la CCFC sont des femmes entrepreneurs et des organisations qui appartiennent à des femmes et sont dirigées par des femmes dans une proportion d'au moins 50%.

SOURCE Chambre de commerce des femmes du Canada

Renseignements: Contact médias: Aliya Jiwan-Thawer, [email protected], 416-999-3355