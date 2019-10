Avis aux médias - Journée mondiale des enseignantes et des enseignants - Les cégeps, c'est nous… pour vous!

SAINTE-FOY, QC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À la veille de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, les membres de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) se rendront à la rencontre des citoyennes et des citoyens de Sainte-Foy pour échanger sur leurs expériences au cégep ainsi que sur les multiples facettes, souvent méconnues, de la profession enseignante au collégial. Symbole de l'éducation publique, des pommes seront distribuées afin d'engager la conversation.

QUOI : Rencontre citoyenne à l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants.



QUAND : Jeudi 3 octobre 2019, à partir de 17 h 15



OÙ : Rue Bernadin Morin (entre les entrées des places Sainte-Foy et de la Cité)

La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est un regroupement de quatorze syndicats, dont celui des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy, représentant près de 3000 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ est l'organisation syndicale la plus importante en éducation au Québec.

