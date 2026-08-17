Avis aux médias : Jennifer McKelvie prononcera un discours au congrès annuel de l'Association des municipalités de l'Ontario

OTTAWA, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à assister à un discours sur les infrastructures et le logement que prononcera Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, lors du congrès annuel de 2026 de l'Association des municipalités de l'Ontario.

Les journalistes qui assistent au congrès annuel de l'AMO doivent se rendre à la salle des médias, au premier étage du Centre Rogers (salle 203), pour s'inscrire et recevoir un badge avant d'assister à toute séance plénière ou conférence.

Date : Le mardi 18 août 2026 Heure : 11 h (HE) Lieu : Salle du Canada, Centre Rogers Ottawa

55, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario) K1N 9J2

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]