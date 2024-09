14 h 25

Le premier ministre fera une annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire, qui vise à favoriser le bien-être et le développement des enfants. La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Gudie Hutchings, et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, seront également présents.