AVIS AUX MÉDIAS - Invitation presse - Inauguration du Hub d'innovation à Grande-Rivière, (Qc)

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Merinov a le plaisir et l'honneur de convier les représentants de la presse régionale et nationale à l'inauguration officielle du Hub d'innovation de Merinov, un tout nouveau centre de recherche à la pointe de la technologie dédié exclusivement aux secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation des produits marins.

Cette nouvelle infrastructure de calibre international marque une avancée majeure pour le développement technologique, économique et environnemental de l'industrie maritime québécoise.

Ce lieu stratégique vise à stimuler la recherche appliquée, le transfert technologique et la valorisation de la biomasse marine, au service des entreprises et des communautés maritimes.

Date : Jeudi 25 septembre 2025

Heure : 9h30 à 12h30

Lieu : 6 rue du Parc, Grande-Rivière (Qc) G0C 1V0

Au programme

Allocutions officielles et point de presse

Visite guidée du Hub et présentation de ses technologies

Présentation des projets phares

Session d'échange et de réseautage

Opportunités

Des entrevues individuelles pourront être organisées sur place.

Rencontre avec des élus , des entrepreneurs et des acteurs du milieu.

Possibilité de collaborations médiatiques pour des reportages approfondis.

Votre présence à cette inauguration revêt une importance cruciale pour refléter l'importance accordée à l'innovation maritime et le développement durable de nos régions.

Nous vous invitons à confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected]

Liens : Programme détaillé ; Liste des invités.

SOURCE Merinov

Contact presse : Djalel Brahimi, Conseiller en communications, 418 368-6371, poste 1614, [email protected]