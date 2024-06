Avis aux médias - INVITATION - Les politiques familiales du Québec à l'honneur lors de la plénière d'ouverture de la conférence internationale du Work and Family Researchers Network, à Montréal

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil de gestion de l'assurance parentale (CGAP) invite les représentantes et les représentants des médias à la plénière d'ouverture de la conférence bisannuelle internationale du Work and Family Researchers Network (WFRN), qui se tiendra le 20 juin 2024 à l'Université Concordia.

Les panélistes seront :

Mme Pauline Marois , première ministre du Québec de 2012 à 2014, qui a comme ministre de l'Éducation élaboré la politique familiale qui a vu naître les centres de la petite enfance (CPE), les allocations familles et le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP);

, première ministre du Québec de 2012 à 2014, qui a comme ministre de l'Éducation élaboré la politique familiale qui a vu naître les centres de la petite enfance (CPE), les allocations familles et le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP); Mme Marie Gendron , présidente-directrice générale du Conseil de gestion de l'assurance parentale qui opère le Régime Québécois d'assurance parentale;

, présidente-directrice générale du gestion de l'assurance parentale qui opère le Régime Québécois d'assurance parentale; Mme Julie Gingras , sous-ministre du ministère des Finances du Québec;

, sous-ministre du ministère des Finances du Québec; Mme Sophie Mathieu , spécialiste principale des programmes à l'Institut Vanier de la famille;

, spécialiste principale des programmes à l'Institut Vanier de la famille; Mme Noémie Mercier , journaliste, qui agira à titre de maître de cérémonie.

Introduction par :

Mme Ellen Galinsky , présidente du Families and Work Institute, présidente du WFRN et conseillère scientifique principale au ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Après New York et Washington, le WFRN réunira à Montréal, du 20 au 23 juin, plus de 500 chercheur(e)s et parties prenantes qui aborderont différents thèmes en lien avec le monde du travail et de la famille. La plénière d'ouverture sera l'occasion de faire le point sur l'évolution et l'impact de la politique familiale, et ses composantes, dont les CPE et le RQAP, qui font du Québec un chef de file mondial.

Quoi : Plénière d'ouverture de la conférence internationale du Work and Family Researchers Network Où : Université Concordia, Henry F. Hall Building - 1455, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal - Auditorium H-110 Quand : Jeudi 20 juin 2024, de 10 h 45 à 11 h 45

Le Conseil de gestion de l'assurance parentale présentera également un atelier sur le thème des bénéfices économiques et sociaux du Régime québécois d'assurance parentale qui se tiendra le 22 juin de 10 h 15 à 11 h 45, dans le local MB 2.430.

Pour connaître l'ensemble du programme de la conférence du WFRN, cliquez ici (anglais seulement).

À propos du Conseil de gestion de l'assurance parentale

Le Conseil de gestion de l'assurance parentale gère le Régime québécois d'assurance parentale et, en sa qualité de fiduciaire du Fonds d'assurance parentale, il assure le versement des prestations de remplacement de revenus de travail aux nouveaux parents et conseille le gouvernement sur toute question concernant l'assurance parentale. cgap.gouv.qc.ca

À propos du Work and Family Researchers Network (WFRN)

Le WFRN est un réseau international de chercheurs qui se consacrent à l'étude du travail et de la famille. L'objectif du WFRN est d'approfondir la connaissance des liens entre le travail et la famille pour éclairer les politiques publiques. Pour ce faire, il favorise le partage des connaissances et l'interaction entre la communauté universitaire et des leaders d'opinion dans les domaines des médias, de la philanthropie, de la gestion, des politiques et du changement social. wfrn.org.

