Avis aux médias - Inaugurations et mises en chantiers de centaines de logements hors marché dans plusieurs secteurs de Montréal

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce en lien avec la construction d'un nombre important de logements hors marché dans plusieurs secteurs de Montréal. La ministre des Affaires étrangères du Canada et députée d'Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly, la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, seront accompagnés pour l'occasion par la directrice générale de Bâtir son Quartier, Édith Cyr.

La conférence de presse sera suivie de la visite d'un logement.

Date : Le 18 octobre 2024



Heure : 11 h 00

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Direction des affaires publiques et du protocole

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, Gouvernement du Québec, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Gouvernement du Canada, [email protected]; Anne-Marie Brunelle, Responsable des communications - Bâtir son quartier, [email protected]; Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]