AVIS AUX MÉDIAS : Inauguration officielle de Coup de tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+, le 21 août à Ottawa

OTTAWA, ON, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont conviés à l'ouverture officielle de Coup de tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+, qui aura lieu le vendredi 21 août 2026 à 11 h à Ottawa.

Image conceptuelle du monument Coup de Tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+. Coup de Tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+.

Intitulé Coup de tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+ est une imposante structure de 11 mètres de hauteur et un espace public qui témoigne de la discrimination subie à travers l'histoire par les communautés 2ELGBTQI+ au Canada, ainsi que des défis qui persistent encore aujourd'hui. Le monument reconnaît les racines coloniales de l'homophobie et de la transphobie et rend aussi hommage aux victimes de la purge LGBT, période pendant laquelle les membres queers des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique faisaient systématiquement l'objet de harcèlement et de renvois.

Niché dans un cadre magnifique en bordure de la rivière des Outaouais, Coup de tonnerre sera un symbole d'espoir et servira d'inspiration pour le chemin qu'il reste à parcourir pour assurer la pleine inclusion des personnes 2ELGBTQI+. On y célèbre toutes les communautés queers et trans, de même que les récits de fierté, de résilience et d'amour.

Le monument a été financé en totalité par le Fonds Purge LGBT à la suite d'un recours collectif remporté par les personnes ayant survécu à la purge LGBT. Il a été développé par le Fonds, en collaboration avec Patrimoine canadien et la Commission de la capitale nationale.

Cet événement réunira des leaders de la communauté, des gens ayant survécu à la purge, des représentant∙es des Premières Nations de la région, des familles, des partenaires, des allié∙es et des invité∙es de marque pour souligner ce moment d'envergure nationale.

Apprenez-en plus sur le monument et son origine

Détails

Événement : Inauguration officielle de Coup de tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+ Date : Vendredi 21 août 2026 Heure : 11 h

On demande aux médias d'arriver plus tôt pour s'enregistrer et s'installer. Lieu : Coup de tonnerre, le Monument national 2ELGBTQI+, Ottawa (Ontario)

Allocutions

Michelle Douglas, directrice exécutive, Fonds Purge LGBT

Martine Roy, CM, co-présidente du conseil d'administration, Fonds Purge LGBT

Todd Ross, co-président du conseil d'administration, Fonds Purge LGBT

D'autres noms seront annoncés à une date ultérieure

Accréditation des médias/confirmation de votre présence

Les membres de la classe médiatique qui souhaitent assister à l'événement à titre de représentant∙es des médias sont invité∙es à communiquer directement avec la personne-ressource ci-dessous au plus tard le 20 août à 17 h (HE) afin d'obtenir leur accréditation.

Les médias accrédités recevront une confirmation et de plus amples renseignements pour participer à l'événement à l'approche de celui-ci.

Entrevues et couverture médiatique

Les médias dûment accrédités peuvent avoir accès à ce qui suit :

Images de la cérémonie d'inauguration

Allocutions officielles lors de l'inauguration

Occasions de réaliser des photos et des bobines B

Entrevues avec des porte-paroles désigné∙es après l'inauguration officielle

De plus amples renseignements sur les occasions d'entrevue, l'accès au site et divers aspects techniques seront acheminés aux médias accrédités à l'approche de l'inauguration officielle.

SOURCE LGBT Purge Fund

Personne-ressource pour les médias francophones: Rosemonde Gingras, Rosemonde Communications, 514-458-8355, [email protected]