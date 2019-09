Avis aux médias - Inauguration d'un lieu pour rendre hommage à toutes les personnes touchées de près ou de loin par un acte criminel - Une cérémonie du CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son 30e anniversaire

SAGUENAY, QC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 30e anniversaire, le CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean a le plaisir de convier la population à l'inauguration d'un banc de parc où pourront se recueillir toutes les personnes touchées de près ou de loin par un acte criminel. Cet événement spécial aura lieu le mercredi 25 septembre, à 10h, au parc Rosaire-Gauthier*.

À cette occasion, une personne victime viendra témoigner de son parcours et des invités d'honneur, œuvrant auprès des personnes victimes, de proches et des témoins, prendront la parole afin de souligner cet anniversaire spécial où, 30 ans plus tôt, était créé le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les représentants des médias peuvent arriver dès 9h pour installer leur matériel, s'il y a lieu.

Cérémonie et conférence de presse

Parc Rosaire-Gauthier*

mercredi 25 septembre 2019

10h

Invités d'honneur qui prendront la parole :

Maître de cérémonie : Nathalie Brassard, agente d'intervention, CAVAC SLSJ

Nathalie Turcotte , directrice du CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean;

, directrice du CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean; Denis Boucher , directeur du Service de police de Saguenay (SPS);

, directeur du Service de police de Saguenay (SPS); Rachel Caron , inspectrice, commandante de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean Côte Nord de la Sûreté du Québec (SQ);

, inspectrice, commandante de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean Côte Nord de la Sûreté du Québec (SQ); Claudine Roy , procureure en chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales;

, procureure en chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales; Johanne Tremblay , qui a reçu les services du CAVAC de la région, fera un témoignage sur son parcours;

, qui a reçu les services du CAVAC de la région, fera un témoignage sur son parcours; Un représentant de Ville de Saguenay.

www.cavac.qc.ca

Les représentants des médias peuvent arriver dès 9h.

Des viennoiseries seront servies sur place.

* Parc Rosaire-Gauthier

700 Rue Bégin

Chicoutimi, QC, G7H 7Y6

SOURCE Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Saguenay

Renseignements: Marie-Christine Michaud, Porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC, mcmichaud@reseaucavac.ca, 514-442-7620